Piovono a Perugia – a favore del gruppo Ciriaf di Franco Cotana – finanziamenti per 900 mila euro…meritatissimi. Non li porta di certo Babbo Natale, ma sono frutto di un accreditamento forte, ormai patrimonio dei nostri centri di ricerca. La qualità e lo studio pagano. Lo dimostra questo corposo finanziamento, decretato a favore dello Studium perusinum, Centro interuniversitario di ricerca, per la proposta progettuale relativa alla protezione dei lavoratori ed effetti extrauditivi del rumore, per operatori di trattori agricoli e a favore delle condizioni di vivibilità di alunni e insegnanti in ambiente scolastico.

Un progetto di elevato valore sociale che si dipanerà in uno studio di durata biennale. Responsabile scientifico della proposta: il nostro Franco Cotana. La bella notizia, una vera strenna, è del 18 dicembre, quando è stata pubblicata la graduatoria INAIL dei progetti ammessi a Finanziamento. Ne risulta primo classificato, nella categoria “Rumore e Vibrazioni”, il progetto del CIRIAF. Precedendo università blasonate come Ferrara, Roma, L’Aquila, Firenze. L’Inail contribuirà al progetto di 900.000 euro con un cofinanziamento di 530.000 euro.