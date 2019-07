Tribunale penale senza pace, dopo il black out "piove" nelle aule

Piove nelle aule del Tribunale penale di Perugia. La settimana scorsa il black out che ha paralizzato le udienze. Oggi l'acqua che fuoriusciva da un condizionatore in una stanza attigua all'aula B.

Non è la prima volta che i condizionatori, ormai da giorni al massimo per rendere vivibili le aule, perdono acqua. Stamattina un secchio con una busta nera raccoglieva, goccia a goccia, l'acqua che cadeva da soffitto.

Fortunatamente non era un'aula d'udienza, ma una sorta di disimpegno nel labirinto di stanze e stanzette del Tribunale penale di Perugia.

A fine giornata di udienze ancora non si era presentato nessuno per riparare il condizionatore. Gli apparecchi per l'aria refrigerata, infine, erano stati revisionati la settimana scorsa.