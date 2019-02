Maltempo, chiusa per frana la strada di Casaglia - Foto e video

Acqua. Tanta pioggia, come preventivato dall'allerta arancione diramato ieri dalla Protezione civile. E i disagi non sono tardati ad arrivare.

Il primo episodio, importante, è la frana avvenuta a Casaglia, con la strada chiusa dalla Polizia municipale intorno alle 10.30 (la foto della frana è di Davide Bonifazi).

Un altro smottamento di terreno è stato segnalato a Boneggio, con l'istituzione del senso unico alternato.

Allagamenti segnalati in via Settevalli, in via San Galigano, a San Sisto (le foto della gallery sono di Paolo Milletti e Stefano Nucciarelli).

Una lettrice di Perugia Today, Thereza Sema, ci ha inviato un video nel quale si vede l'acqua che penetra in un vagone ferroviario, un treno locale umbro.

È stata rinviata anche l'amichevole di oggi pomeriggio al Curi tra Perugia e Rieti. Il ricordo di Leo Cenci previsto per oggi sarà fatto in occasione della partita di campionato Perugia-Palermo di sabato 9 febbraio alle ore 15.

