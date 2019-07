Pilomat antiterrorismo in centro, primo bilancio prima della fase 2. "I lavori terminati per Umbria Jazz"

Pilomat antiterrorismo in corso Vannucci: tutto procede nel rispetto del cronoprogramma stabilito. Siamo alla fase 2. Completato ad arte il lavoro nella parte in aderenza a Bata e alla Gelateria Veneta. Dopo la rievocazione braccesca, che aveva imposto un brusco colpo di freno, la prima sessione di lavoro è stata felicemente portata a termine. Polemiche, spesso pretestuose, a parte.

Come da noi annunciato, la posa in opera della pavimentazione in pietra si è protratta, in relazione al fatto che alcune lastre si erano rotte al momento della rimozione. Da qui la necessità di inserirne delle nuove. Per fare in modo che la differenza non stonasse, le nuove sono state alternate alle vecchie, in maniera da essere intervallate. Tanto che, a lavoro concluso, le differenze non si notano.

Ora i due pilomat mobili sono costantemente abbassati, per consentire il passaggio dei pedoni e dei mezzi di rifornimento che al mattino distribuiscono merci agli esercizi commerciali dell’acropoli. Archiviata quella parte, sono iniziati i lavori in aderenza a Palazzo Donini. Qui le operazioni risultano semplificate dal fatto che i due pilomat da piazzare sono fissi e non necessitano quindi di collegamenti elettrici.

Ma tanto, anche in questo caso, il diavolo ha voluto metterci la coda, facendo intoppare la benna dello scavatore in una struttura fognaria (non risultante in pianta), che si congiunge alla restante in prossimità dell’Hotel La Rosetta. Da qui, la necessità di procedere con circospezione. Il lavoro dovrà essere a breve completato: per la precisione, il giorno precedente l’avvio di Umbria Jazz. “Dobbiamo farcela assolutamente”, dicono i due volenterosi operai che abbiamo intercettato al lavoro. E non c’è dubbio che ce la faranno.