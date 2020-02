Esplosione e fiamme nella notte, assalto al bancomat delle Poste a Pila

È stato fatto esplodere nella notte appena trascorsa un bancomat delle Poste Italiane nella frazione perugina di Pila. L'esplosione è stata avvertita intorno alle 2:30 circa e immediati sono scattati sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Non risulta nessuna persona ferita. Moltissimi i danni subiti dalla struttura che sarebbe stata fatta saltare con il gas; il combustibile ha provocato anche un incendio domato prontamente dalle due di squadre dei Vigili del Fuoco Perugia. La Polizia sta indagando sul furto a danno delle Poste. È caccia ad una banda di ladri. Non è stato quantificato l'eventuale bottino trafugato. Ma ancora non ci sono notizie ufficiali.