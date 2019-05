Con l'auto finisce in un fosso, scattano i soccorsi: conducente in ospedale

Incidente questa mattina intorno alle 8.15 a Pieve Pagliaccia, frazione del Comune di Perugia. Per cause al vaglio della polizia municipale, il conducente a bordo di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

L'auto, modello Opel Corsa, è andata a finire all'interno di un fosso a bordo strada ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra dalla Centrale.

Il conducente, soccorso dai vigili del fuoco e dal personale medico sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Non si conoscono, al momento, le condizioni della persona ferita.