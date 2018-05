La Curiosità - Nuovo monitoraggio sulla Pievaiola: ecco quante auto passano in 48 ore

In 48 ore ben 26.400 autoveicoli sono passati in via Pievaiola all'altezza della nuova rotonda di Strozzacapponi. Il dato è stato fornito da rilevaltori forniti dalla Sisas, ditta produttrice del macchinario, che sono stati istallati nell’asfalto poco dopo la rotatoria. Un flusso importante che fa capire bene quanto questa strada abbia bisogno di ulteriori interventi che portino all’alleggerimento del traffico e ad una maggiore sicurezza.

“L’Ufficio Sis della Provincia di Perugia ha sempre lavorato con competenza e professionalità sul controllo e monitoraggio del traffico – ha detto Erika Borghesi consigliera con delega alla viabilità della Provincia di Perugia - avvalendosi di strumentazioni all’avanguardia. Questa mattina presentiamo il progetto sperimentale che sarà utile a verificare quanto le nuove strutture viarie che abbiamo realizzato, come la rotonda di Strozzacapponi e quella futura di Castel del Piano, snelliranno il traffico in questa zona".

E' stato firmato il contratto con la ditta che eseguirà i lavori per la realizzazione della seconda rotatoria e di una bretella che collegherà la Pievaiola alla SP 318. Questi lavori saranno accompagnati da un progetto importante, finanziato dalla Regione per 9 milioni di euro, per la messa in sicurezza e adeguamento della Pievaiola, una strada densamente trafficata, perché principale arteria di collegamento alla città di Perugia, che permette il raggiungimento dell’Ospedale e dell’area industriale di Sant’Andrea delle Fratte.