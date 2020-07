Pievaiola finalmente più sicura? Sì ma dal 2022. Il punto sui lavori e i nuovi cantieri

Continuano i lavoro per avere entro il 2021 una Pievaiola più sicura e moderna dopo le tante polemiche e i troppi lutti registrati su questa importante via di comunicazione. La Provincia di Perugia, attraverso il presidente Bacchetta e il consigliere delegato Borghesi, ha fatto un punto sull'apertura dei nuovi cantieri dopo la divisione in lotti del maxi-progetto partito nel 2019.

Entro questo mese saranno affidati anche i lavori del terzo lotto funzionale che riguarda il tratto che va dalla Pietraia al torrente Cestola comprensivo della Rotatoria in località Pietraia all’intersezione della provionciale 315 e lo svicolo per la regionale 220. L’intervento propone la realizzazione della rotatoria utile per il collegamento con due nuove complanari a servizio della viabilità secondaria, in modo da eliminare e mettere in sicurezza gli attuali accessi diretti alla regionale 220. L’importo finanziato ammonta ad euro 1milione 450mila e i lavori saranno completati entro la primavera del 2021.

Entro settembre anche il progetto esecutivo del secondo lotto sarà definitivamente approvato e saranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che prevedono l’adeguamento del tratto che va dall’intersezione con provinciale 317 di Agello al bivio per Mugnano; le maggiori opere sono costituite dalla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio per Agello e dall’eliminazione di una doppia curva pericolosa prima di giungere al bivio per Mugnano. L’importo finanziato ammonta a complessivi euro 3.305.578,85 . Si prevede che i lavori possano essere definitivamente affidati entro dicembre 2020 e realizzati entro dicembre

2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Stanno procedendo, con soddisfazione dell’Ente e dei comuni interessati, i lavori di adeguamento miglioramento funzionale del tratto della SR 220 Pievaiola compreso tra Fontignano e Perugia previsti nel protocollo di intesa sottoscritto tra i vari Enti interessati. “Parallelamente – spiegano ancora Bacchetta e Borghesi - si stanno effettuando lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili con alcuni lavori previsti sul piano investimenti 2019 e in corso di esecuzione ed altri a valere sul piano investimenti 2020 di cui è stato approvato il progetto esecutivo. Il procedimento di gara è attualmente sospeso in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto semplificazioni che ha previsto importanti modifiche al Codice dei Contratti”.