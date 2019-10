Nel bosco, sciame di calabroni contro cercatori di funghi: soccorritori in azione

Mentre cercavano funghi in una zona boschiva del comune di Piegaro, in provincia di Perugia, località Greppolischietto, si sono imbattuti in uno sciame di calabroni. La brutta esperienza, non senza conseguenze, è avvenuta oggi pomeriggio. Protagonisti due cercatori del posto. Ad aver avuto la peggio è stato uno dei due che è stato preso di mira dallo sciame. E' stato punto in più parti del corpo. Il compagno di escursione, allarmato per un potenziale choc anafilattico, ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Immediatamente si è messa in moto la macchina formata da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118.

L'uomo, immobilizzato e tenuto sotto controllo dai medici e paramedici, è stato portato all'Ospedale di Perugia per le cure. Dopo le analisi dei medici, il cercatore di funghi è stato dimesso. Per lui solo dolore per le punture e tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza seria.