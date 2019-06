Pietrafitta, trovato privo di sensi sotto a un albero: 36enne salvato da overdose

Lo hanno trovato svenuto ai piedi di un albero. In overdose, si accerterà poi. Un intervento tempestivo che gli è valsa la vita. Il personale del 118 intervenuto sul posto e successivamente i medici del Santa Maria della Misericordia sono riusciti a strappare alla morte un 36enne di Citerna, trovato nelle campagne di Pietrafitta in stato di incoscienza, dopo, come si è appreso, aver assunto un'ultima dose di droga.