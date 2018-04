Piegaro, il Comune che ti paga per andarci a vivere: come presentare la domanda

Per ripopolare i centri storici, per combattere il crollo verticale del tasso di natalità e per salvare le scuole dal taglio. In poche parole, per ridare vita al borgo. Il Comune di Piegaro ha appena pubblicato un avviso per il “sostegno in favore dell’insediamento residenziale di nuovi nuclei familiari”. Si tratta di un provvedimento, di natura sperimentale, che prevede misure di sostegno al pagamento dei canoni locativi di nuovi nuclei che trasferiscano la loro residenza nel comune di Piegaro (ovvero nel capoluogo o nelle frazioni di Castiglion Fosco o Pietrafitta).

L’iniziativa prevede l’accantonamento di un contributo economico da parte del Comune, nel limite massimo di 10.000 euro per il 2018 e di 20.000 euro per il 2019 e il 2020, per permettere la riduzione del canone d’affitto, fino ad un massimo di 1.800 euro di contribuzione annua sul canone versato per 12 mensilità. "Di fronte ad una popolazione locale che sta progressivamente invecchiando e ad un inarrestabile depauperamento dei centri minori - spiega una nota - , l’Amministrazione Comunale di Piegaro si attiva dunque per favorire il ripopolamento, confidando sul conseguente mantenimento dei servizi a partire dalle strutture scolastiche".

L’avviso appena pubblicato infatti per il sindaco Roberto Ferricelli ha più di una finalità: incrementare il tasso di natalità oggi in drastica discesa, ripopolare i centri storici, incentivare la locazione di alloggi privati sfitti e mantenere in vita le strutture scolastiche presenti. “Cerchiamo convintamente – spiega – di salvaguardare i nostri borghi e di salvarli dal triste fenomeno dello spopolamento che è presente in località anche più importanti. Un modo questo per rivitalizzare anche l’economia locale”. Tale iniziativa abbraccerà il triennio 2018-2020. Il beneficio economico verrà assegnato per un anno e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto dell’ordine di una graduatoria appositamente formulata. Gli interessati possono presentare domanda al Comune di Piegaro (per posta elettronica, raccomandata A/R o con consegna a mano) fino al 30 settembre.