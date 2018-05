Un Piedibus per la nostra salute: a Perugia tutti in marcia per dire stop al fumo

Camminare insieme, lanciando un appello collettivo per un mondo libero dal fumo. In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, che come tutti gli anni si celebra il 31 maggio, il Dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria1 in attuazione del programma 'Costruire insieme la Salute' insieme all'Istituto di Istruzione Superiore “Cavour Marconi Pascal” e nell’ambito del progetto “Thank you for not smoking”, organizza a Perugia un'edizione speciale del Piedibus del Ben Essere, l'ormai celebre rete con linee di cammino attivate su gran parte del territorio della USL1, dal Dipartimento di Prevenzione.

L'intento è quello di invitare le scuole secondarie di primo e secondo grado e la popolazione in generale a camminare insieme, per ribadire quanto sia importante il rispetto della salute e lo sviluppo della rete relazionale tra cittadini. “Il fumo di tabacco è uno dei maggiori fattori di rischio per l’insorgenza di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile - afferma la dott.ssa Erminia Battista, dirigente medico presso l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e coordinatrice della Rete Promozione Salute della USLUmbria1 -.

Si rende quindi necessario creare sinergie nella comunità per contrastare l’abitudine al fumo. Il Piedibus del Ben Essere è un intervento configurato come un laboratorio in movimento finalizzato a promuovere Salute in tutte le fasce di età. Il termine Piedibus indica gli spostamenti a piedi atti a coprire i percorsi quotidiani casa-scuola, casa-lavoro e nel tempo libero. Ben Essere vuol dire costruire buone relazioni con se stessi, gli altri e l’ambiente”. Così giovedì 31 maggio la carovana di camminatori partirà dai giardini del Santa Giuliana per arrivare ai giardini Carducci, dove saranno avviati dei laboratori tra cui la mostra 'No Smoking be happy' della Fondazione Umberto Veronesi, 'Liberi dal Fumo' (Usl Umbria 1) e 'Fumo-Profumo' (Volontari Rete Promozione Salute). Il tutto per aumentare la consapevolezza di quanto sia importante dire no al fumo. L’iniziativa aperta a tutti e gratuita, è intersettoriale e coinvolge Istituzioni (Regione, Provincia, Comune, USL, Scuole), Cesvol, Amar Onlus, Federfarma Umbria, Avis Comunale di Perugia, Fondazione Umberto Veronesi, Umbria Acque. Si cammina sotto la propria responsabilità, con il gilet ad alta visibilità, per una mattinata all'insegna della Salute e del rispetto: verso se stessi, verso l'ambiente e verso tutto ciò che ci circonda.

Programma Piedibus Ben Essere Speciale 31 maggio

Ore 8.30 - Ritrovo presso i giardini di Santa Giuliana

Saluto Assessore Regionale all'Istruzione Antonio Bartolini

Ore 9 - In cammino con il Piedibus del Ben Essere

Ore - 10.45 Arrivo ai Giardini Carducci

Ore - 11 Avvio laboratori

Mostra No Smoking Be Happy - Fondazione Umberto Veronesi

Liberi dal fumo - USLUmbria1

Fumo/Profumo – Volontari Rete Promozione Salute

Ore 12 - Insieme ai giovani “liberi” dal fumo

Momento di condivisione con Istituzioni, Associazioni, Cittadini Volontari