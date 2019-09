Piccolo carro, il pm: "Processate i vertici della cooperativa che si occupava di minori senza requisiti"

Il sostituto procurato Gennaro Iannarone ha chiesto il rinvio a giudizio per i responsabili della cooperativa Piccolo carro.

La cooperativa era finita nel mirino della Procura per la gestione delle strutture residenziali con ospiti minori a carattere di attività terapeutico - sanitaria, senza però - è questa l'accusa - averne le autorizzazioni. Nelle varie sedi dislocate da Perugia a Bettona, sarebbero stati erogati prestazioni di tipo terapeutico sanitario; per ogni paziente minore ospite la struttura riceveva 400 euro al giorno anche in virtù della valenza sanitaria della prestazione (requisiti però che non avrebbe posseduto) rispetto a quella esclusivamente a carattere socio – educativo.

Le Asl e l’associazione Colibrì si sono costituite parte civile.

Il 28 novembre parleranno i difensori, gli avvocati Giancarlo Viti, Gianni Zurino, Sandro Picchiarelli e Mario Tedesco. Poi la decisione spetterà al giudice per l’udienza preliminare Piercarlo Frabotta.