Scippata e picchiata alla fermata del bus, sotto processo un giovane rapinatore

Si avvicina ad una ragazza alla fermata del bus e con la scusa di accendere la sigaretta le scippa la borsetta.

Protagonista della vicenda un giovane straniero, difeso dall’avvocato Pasquale Perticaro, finito sotto processo per rapina e lesioni personali.

Il giovane con la scusa di accendere una sigaretta si è avvicinato ad una ragazza, ferma sotto alla pensilina del bus, e le ha strappato la borsetta e una giacca che teneva sul braccio.

Nella borsa la ragazza aveva documenti, soldi e cellulare. Così si è messa ad inseguire il rapinatore, raggiungendolo. Vistosi braccato, lo straniero ha reagito colpendo con un pugno in faccia la ragazza, spingendola prima contro il muro e poi sbattendola a terra. La ragazza, dolorante, ha dovuto desistere dall’inseguimento.

Il rapinatore era poi stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine e denunciato per rapina e lesioni personali, in quanto la vittima ha riportato diverse contusioni e ferite, nonché una vasta ecchimosi al volto per il pugno.