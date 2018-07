Pesta la moglie davanti ai figli piccoli, anni d’inferno: ora il marito violento non potrà avvicinarsi a loro

Botte, violenze fisiche e psicologiche e un matrimonio trasformatosi in una "prigione". Alla fine però, una giovane donna di origine albanese ha trovato il coraggio e la forza di denunciare quanto patito a causa del marito, picchiata anche davanti ai loro figli ancora bambini. Ed è così che per l'uomo, un connazionale 37enne, è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la famiglia, eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Sezione "Reati contro la Persona" della squadra Mobile di Perugia.

Il 37enne, già conosciuto come assuntore di alcol e sostanze stupefacenti, con il suo temperamento violento aveva ridotto la moglie in una condizione di assoggettamento e di terrore. All’uomo infatti vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali commessi ai danni della moglie con l’aggravante di aver fatto assistere i due bambini ad alcuni dei brutti episodi.