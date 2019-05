Picchia la compagna e finge un'aggressione in casa, denunciato ed espulso straniero

I Carabinieri di Perugia, all’esito di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di procurato allarme, rapina, maltrattamenti in famiglia e percosse, un trentenne cittadino albanese, irregolare sul territorio nazionale.

La denuncia è l'epilogo di quanto accaduto ieri mattina in via Fonti Coperte con l'intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del 118 per un presunto rapimento con annessa segregazione di una donna e del suo bambino. Dagli accertamenti dell'Arma è emerso che era stato l'uomo stesso a denunciate, all’interno della propria abitazione, la sua ex compagna, imbavagliata e legata ad opera di ignoti; tale segnalazione aveva determinato il dispiegamento di un dispositivo d’intervento funzionale all’irruzione, in adeguata cornice di sicurezza, nell’appartamento, per mezzo di Reparti specializzati dell’Arma. Le conseguenti verifiche hanno consentito di appurare l’infondatezza della notizia ricevuta, atteso che l’unità abitativa d’interesse era disabitata.

Ulteriori accertamenti investigativi sul conto del deferito, hanno permesso di ricostruire un vasto quadro accusatorio aggravato da una serie di ipotesi delittuose al vaglio della Magistratura perugina.

E' emerso che nell’ultimo periodo l’uomo si sarebbe reso responsabile di reiterate violenze psico-fisiche nei confronti dell’ex compagna, tali da indurla a temere per la propria incolumità. Il crescendo di violenza è culminato, nel pomeriggio di lunedì 6 maggio, quando, al termine di un diverbio, l’uomo, avrebbe colpito con un calcio la donna, sottraendole anche la somma di 500 euro, così come denunciato dalla compagna.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trasferita presso altra dimora mentre l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari, in attesa di essere rimpatriato.