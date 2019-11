Picchia l'anziana madre e la deruba dell'intera pensione per comperarsi la droga, in manette

Deruba l'anziana madre della pensione per comperarsi la droga. I Carabinieri di Città di Castello mettono fine all'incubo della donna, fatto di calci, pugni e minacce, arrestando il figlio, un pregiudicato di 36 anni in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria di Perugia.

Le voci sui maltrattamenti sull'anziana donna avevano già attivato i Carabinieri di Città di Castello che hanno verificato che il 36enne, con problemi di tossicodipendenza e altri di natura giudiziaria, sempre collegati al mondo della droga, pretendeva metodicamente quasi l’intera pensione. La donna aveva provato a protestare, sostenuta anche da alcuni parenti, ma l'uomo l'avrebbe minacciata e picchiata in più occasioni, facendo anche cadere a terra la madre. Episodi che la donna non ha mai voluto denunciare per proteggere il figlio.

L’ultimo episodio avvenuto qualche giorno fa, però, non è sfuggito ai Carabinieri i quali hanno denunciato il 36enne all’autorità giudiziaria perugina che ha prontamente disposto sia la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e sia il suo collocamento immediato in carcere revocandogli il beneficio della messa in prova al servizio sociale che il pregiudicato stava scontando.