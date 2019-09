Picchia la ex per strada, nel cuore della notte: arrestato violento

Un ex fidanzato violento, una donna terrorizzata e con i jeans sporchi di sangue, per strada. Di notte. E’ la scena che si sono trovati davanti i poliziotti della Volante di Perugia intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto alla Sala operativa della Questura.

Urla, spinte, richieste di aiuto, botte. I poliziotti, intervenuti a San Marco, hanno cercato di riportare la situazione alla calma e di soccorrere la vittima, affidandola poi alle cure del personale medico sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a causa delle fratture e delle ferite riscontrate.

Informata l'autorità giudiziaria, i poliziotti hanno arrestato l’uomo per le violenze nei confronti della ex compagna e che, secondo quanto appurato dalle indagini, sarebbero già avvenute altre volte quando era in corso la loro relazione. Una volta terminata, però, l'uomo sarebbe stato incapace di accettare le scelte della ex fidanzata senza ricorrere alle botte. Fino all'ultimo episodio avvenuto alla prima periferia perugina e che ha costretto la donna a ricorrere alle cure mediche. L'uomo, un italiano di 45 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari.