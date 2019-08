Notti difficili, i cittadini di Piazzale Giotto segnalano strani giri, la Polizia identifica il gruppetto

I cittadini chiamano e la Polizia, nel cuore della notte, risponde controllando gli strani giri segnalati. E' successo ieri notte quando alcuni residenti di Piazzale Giotto, particolarmente allarmati dalla presenza di soggetti non residenti nella zona, hanno deciso di allertare la Questura. Forte il sospetto che alcuni pusher avessero dato appuntamento ad alcuni clienti per lo scambio dosi-soldi La Volante è riuscita a bloccare il gruppetto ed ha iniziato immediatamente l'indentificazione delle persone sospette. Due di questi sono stati portati in Caserma per ulteriori verifiche ancora in corso.

Dopo l'intervento della Polizia Piazzale Giotto si è svuotata. Soddisfatti i cittadini per l'intervento immediato dei poliziotti anche se, sempre più spesso, sono costretti a segnalare la presenza di pusher. "Purtroppo siamo tornati ad essere una delle piazze di spaccio della città": hanno scritto i residenti a Perugiatoday.it chiedendo inoltre "controlli costanti e mirati per prevenire i degradanti fenomeni di spaccio e furti in abitazione".