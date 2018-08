Centro storico - Eroina nascosta nella protesi della gamba: arrestato pusher disabile

Nella protesi della gamba destra nascondeva soldi provento di spaccio oltre che sei dosi di eroina molto pura. Questa era solo una piccola parte della droga che era pronto a immettere sul mercato perugino sia del centro storico che di Ponte Felcino dove risiede. Il pusher disabile - già con molti precedenti - è stato fermato in Piazza IV Novembre quando stava per cedere le dosi ad alcuni clienti.

Si tratta di un 51enne tunisino a cui sono stati sequestrati 7 dosi di eroina che nascondeva in tasca. Poi a casa sua dalla perquisizione sono emersi tutti i materiali per il confezionamento e altro stupefacente. Ma solo una volta portato in caserma è stato scoperto il tesoretto nella protesi della gamba. Il pusher ha tentato di ribellarsi ai poliziotti - ferendone uno con prognosi guaribile in 7 giorni - ma alla fine è stato costretto a cedere e farsi sequestrare altre sei dosi di eroina presenti nella protesi.