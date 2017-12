Piazza Piccinino, lite tra due stranieri con colpi proibiti: ferito uno, l'altro in fuga

Scontro al calor bianco in piazza Piccinino. Dove, poco dopo le 19:00, due stranieri si affrontano a calci e pugni. Uno dei due è ridotto a mal partito e perde sangue. Da appurare se sia stato ferito con arma da taglio. Colui che ha avuto la meglio è scappato a torso nudo, con la camicia a brandelli. Una signora che ha assistito alla scena è in attesa del 113 per riferire sull’accaduto. Pare che il ferito, di nazionalità bengalese, sia stato aggredito dall’africano a scopo di rapina e abbia cercato di difendersi. La collutazione ha fatto perdere all’aggressore gli indumenti della parte superiore del corpo. Si attende l’arrivo della polizia per chiarire le circostanze..