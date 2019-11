Piazza Partigiani, rimozione con l'autogru delle vecchie scale mobili: come cambia il traffico

Per rimuovere le due scale mobili a servizio del parcheggio di piazza Partigiani, è stata disposta la chiusura del tratto di via Fiorenzo di Lorenzo compreso fra via Orsini e la rotatoria di largo Cacciatori delle Alpi dalle ore 22 di venerdì 29 novembre alle ore 5.00 di sabato 30 novembre. Le scale mobili, infatti, verranno rimosse con l’ausilio di un’autogru, che dovrà essere posizionata in via Fiorenzo di Lorenzo, per cui si rende necessaria la chiusura al traffico della strada.

Per arginare i disagi ai cittadini e ai servizi di trasporto pubblico, i lavori sono stati programmati, in accordo con la Polizia Municipale e con Busitalia, in orario notturno. Inoltre partire dal 30 novembre e fino a lunedì 5 dicembre, l’uscita dal parcheggio verso il terminal bus sarà completamente chiusa per consentire di eseguire altri lavori alla scala fissa, che verrà resa di nuovo fruibile da martedì 6 dicembre.