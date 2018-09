Pugno duro contro lo spaccio e il consumo di droga tra studenti, parchi e stazioni al setaccio

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nell’ambito di “Scuole Sicure”, il progetto lanciato a livello nazionale dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per prevenire e contrastare lo spaccio e il consumo di droga tra gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Nella mattinata di oggi i controlli interforze sono proseguiti, in particolare al terminal bus di Piazza Partigiani. Agenti delle Volanti, Guardia di Finanza con le unità cinofile, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, insieme agli agenti della Polizia Ferroviaria, hanno passato al setaccio l’area. Il controllo è stato potenziato dalle unità cinofile che permette di rilevare l’eventuale presenza di droga anche all’interno di borse, zaini od altri contenitori.

I controlli hanno permesso di individuare uno studente 17enne diretto a scuola, trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Per lui è scattata una segnalazione in Prefettura ed è stato poi riaffidato ai genitori. I controlli sono proseguiti nei parchi.