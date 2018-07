Cittadino impazzisce e ferisce alla testa dirigente comunale. Il sindaco Romizi: "Fatto gravissimo e inaccettabile"

Dirigente aggredito negli uffici comunali di Palazzo Grossi, in Piazza Morlacchi. Dura presa di posizione anche da parte del Sindaco Andrea Romizi e dell'intera amministrazione comunale in merito all'episodio di violenza avvenuto questa mattina intorno alle 11 ai danni del personale dell'Ufficio Manutenzioni e Decoro del Comune e, in particolare, al dirigente dell'ufficio. Il Sindaco di Perugia ha da subito espresso vicinanza e solidarietà per quanto subìto.

“Siamo sconcertati per quanto accaduto –ha dichiarato Romizi- nella convinzione che qualsiasi violenza sia da condannare, ancor più se gratuita e rivolta verso persone che, come in questo caso, stanno svolgendo con impegno il proprio dovere. Sono vicino al dirigente colpito e sto monitorando passo passo la situazione.”

Dopo l'aggressione é scattato l'allarme e sul posto si sono immediatamente portati gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Perugia. Il dirigente, ferito al volto, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso mentre l'aggressore è stato ascoltato a lungo dai carabinieri.