Il "Tempio del gusto" in Piazza Matteotti apre i battenti: porchetta e panini gourmet

“Grazie per l’attenzione che PerugiaToday ci ha dedicato”, dicono convintamente a una voce quelli del Tempio del Gusto, appena inaugurato in piazza Matteotti. Questo esercizio è stato già ribattezzato dai perugini “Tempio dei Sapori e dle niccarìe” (“niccarìa” sta per “golosità”).

Schierati in bell’ordine i quattro addetti (due uomini e due ragazze in foto) per omaggiare i passanti di un assaggio dei loro strepitosi prodotti di insaccati e tanto altro.

Un menù che prevede l’immancabile porchetta e una serie incredibile di panini gourmet di loro invenzione. “Appena finita la Fiera di Pasqua, disporremo di uno spazio esterno qui di fronte, nella piazza, subito dopo la carreggiata. Con sedie e ombrelloni si potrà passare qualche momento in piacevoli degustazioni, arricchite da amabili conversazioni”. Decisione che consentirà non solo l’asporto, ma anche il consumo sul posto di cibi e bevande. Auguri.