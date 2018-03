INVIATO CITTADINO Piazza Matteotti, il nuovo stand della porchetteria Amato Granieri

Piacevole novità in piazza Matteotti: si monta il nuovo stand della porchetteria Amato Granieri, attiva da oltre un secolo (1916). Non più il piccolo box, ma una struttura generosa che fornisce più ampie garanzie igieniche ed estetiche. Uno stand “a tre piazze”, con finiture di lusso. Si pensi che i ripiani di servizio e i pannelli posteriori sono in marmo bianco di Carrara.

Le colonne sono in pressofusione e tutto il manufatto, in lamiera pesante, è verniciato in color grigio piombo. L’insieme risulta gradevole e di qualità sia formale che strutturale.

Sono finiti i tempi in cui il chioschetto delle banane, dal lato opposto della strada, somigliava a una baracca di favelas brasiliane. Oggi, giustamente, si chiede qualità e decoro nell’arredo urbano. Complimenti, dunque, a chi ha approvato un progetto che si accosta elegantemente allo stile liberty del palazzo delle Poste-tribunale. Un bravo convinto alla ditta Design Space di Spello che l’ha progettato, realizzato e montato.