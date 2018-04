Domenica di sole e musica a Perugia: il concerto che non ti aspetti in piazza IV Novembre

Domenica di sole e concertino vocale improvvisato in piazza IV Novembre. Un gruppo di ragazzine svedesi, in visita turistica fra i travertini della Vetusta, ha pensato bene di dare dimostrazione delle proprie capacità canore. Si trattava di giovanissime che viaggiano in economia, come si arguiva da sacchi e materiali ammonticchiati al centro del semicerchio entro cui erano disposte.

Guidate dalla loro direttrice, con tanto di diapason per beccare la nota iniziale, le componenti di questo gruppo solo femminile hanno proposto una spigliata performance che si è dipanata tra canti paraliturgici e popular song, accompagnate con tanto di battimano.Diversi i turisti, soprattutto stranieri, che si sono fermati ad ascoltare, scattare foto ed effettuare riprese.

Poi, in parecchi, si sono avvicinati al termine di qualche canto per depositare sopra una busta di panno (con la scritta Choir Olympics) il proprio obolo. Alla fine, un inchino di ringraziamento e… via per altri luoghi ospitali. E poi dicono che siamo noi italiani i primi nell’arte di arrangiarsi.