INVIATO CITTADINO - Piazza Grimana e adiacenze… come vedono un buco ci s’infilano. Ancora vandalismo

Piazza Grimana e adiacenze transennate perché, come vedono un buco, ci s’infilano. Lo spazio dell’edicola, finalmente rimossa, è stato immediatamente occupato dai vandali dei nostri tempi. Che non si sono limitati a fiondarsi su quello spazio “goloso” ma, nella foga, hanno ridotto a mal partito la fontanella, piegandone gli appoggi e “scappelandola” (siamo stati i primi e gli unici a raccontarlo). Ora quel cappello, gettato a terra, non c’è più: si spera che sia stato messo via da qualcuno per tenerlo sotto protezione, in attesa del ripristino. E non che sia divenuto preda di qualche malintenzionato.

Ad evitare che il fattaccio succeda di nuovo, la zona è stata transennata. Ci si chiede: ma è proprio necessario che quell’area, originariamente destinata alla sosta degli “umani”, venga ormai sistematicamente invasa dalle auto? Intanto si è costituito un gruppo di persone che chiedono a gran voce il ripristino della situazione precedente, più “naturale” e rispettosa delle motivazioni per le quali la zona era nata. Progettata dall’architetto dei giardini, Pietro Porcinai, per dare ristoro alle persone e non per ammorbare l’aria

coi gas di scarico.