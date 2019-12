Inviato Cittadino - Piazza Grimana, tutto regolare. Edicola rimossa, spazio ridotto a parcheggio ... e fontanella ko

Piazza Grimana, tutto regolare. Edicola rimossa, spazio ridotto a parcheggio, fontanella knock out. Chi paga?

È andata secondo le previsioni. L’edicola della piazza mercatino davanti a Palazzo Gallenga è stata asportata da un mezzo speciale durante la notte (un’ordinanza lo precettava da tempo). Quello spazio – senza por tempo in mezzo – è stato immediatamente utilizzato come stallo per le automobili.

Ma c’è sempre l’imprevisto dietro l’angolo. A farne le spese: la bella fontanella, colpita a morte.

Nell’esaltazione di poter disporre di qualche posto in più, un giovane (riferiscono fonti orali) si è fiondato sul posto. Facendo retromarcia, ha fatto secca la fontanella col robusto bulbo metallico, solida come quelle di una volta. Il colpo è stato così forte da staccare il manufatto dalla base cui era robustamente inchiavardata. Non solo: nella botta è piombato a terra il cappello che giace miseramente lì vicino, a testimoniare la cinica sorte degli oggetti di pubblica utilità.

Il fatto è stato visto, e raccontato, dai negozianti di fronte. Non si sa se abbiano segnalato a chi di dovere la targa del veicolo.

Sta di fatto che quel bulbo è sollevato da terra di diversi centimetri (foto) e la cavità sottostante mostra i collegamenti idraulici.

Occorre recuperare il cappello (prima che qualche sciagurato lo porti via) e rimettere in sede la fontanella.