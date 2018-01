L'INVIATO CITTADINO Grandi pulizie all'acropoli imbrattata da olio dei motori

Pulizie di Pasquetta all’acropoli. Perugia Today ha raccontato di quella consistente perdita d’olio per motori, causata da un mezzo di servizio guasto. Le evidenti tracce di sostanza erano state (incolpevolmente!) sparpagliate per il centro storico. Creando problemi di sicurezza per auto e pedoni… e di estetica, a danno della pavimentazione in materiale lapideo poroso e permeabile. Sparsa una sostanza sabbiosa assorbente, questa è stata adeguatamente rimossa.

Quindi il fondo è stato sottoposto ad un’accurata pulitura, mediante l’utilizzo di mezzi idonei alla bisogna, compreso il robusto getto d’acqua con pompe a pressione variabile. Piazza Cavallotti, vistosamente segnata, è così tornata ad assumere un aspetto decente. Ovunque, meno che iN certi recessi dove era difficile intervenire, come l’accesso al cortile di palazzo Baldeschi. “Devono aver cominciato a ore antelucane – dice l’edicolante – perché quando ho aperto l’esercizio il lavoro era completato”. Sta di fatto che il compito è stato eseguito tempestivamente e coorrettamente.