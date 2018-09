Nuovo asfalto a Perugia: la mappa delle strade sistemate dalla giunta Romizi

Nuovo asflato a Perugia contro buche e voragini. L'assessore comunale Francesco Calabrese stila su Facebook l'aggiornamento del Piano Strade del Comune di Perugia e della giunta Romizi.

Scrive l'assessore: "Eseguito l’intervento programmato sull’anello di Ripa di Meana-via XIV Settembre, importante per la particolarità delle lavorazioni necessarie, anche per recuperare le giuste pendenze per il deflusso delle acque. Sono stati svuotati e ripuliti tutti gli scarichi e riportati al giusto livello i tombini, sostituito il guardrail".

E ancora: "Eseguiti anche gli interventi previsti in via Leonardo da Vinci e via San Tommaso d’Aquino, via Fra’ Giovanni Pian di Carpine (proseguirà con via Gregorovius), via Chiusi, strada di Compresso (che da Colle Umberto porta al Parco del Monte Tezio)".

Al momento, spiega Calabrese, "sono in corso gli interventi programmati in via Vecchi, via Marconi, via Piscille. La prossima settimana via Alfieri, via dei Filosofi, via Beccaria, via della Stella".