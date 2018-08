Viale Orazio Antinori: si parte con l’attesa bitumatura. Mai così necessaria come in questo momento, dato che tra fibra (che sfibra), acquedotto, gas metano, quel tratto stradale è diventato un colabrodo. Con le buche che mettono a dura prova le sospensioni, gli pneumatici e… i nervi degli esausti utenti della strada. Stamattina hanno iniziato a decorticare il manto vecchio per mantenere i livelli e fare in modo che la sede stradale non si alzi più di tanto, creando monticelli non meno esiziali delle buche. Poi sarà la volta del corso dell’Elce, quella via Annibale Vecchi che non è mai stata tanto disastrata. Lunedì stesso cominceranno ad asfaltare. Subito dopo ferragosto, le operazioni riprenderanno. Entro il mese, parecchi tratti in zona Elce saranno in tiro. Nessun commento. Solo un condiviso: era ora!