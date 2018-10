Pianello, le associazioni fanno un regalo ai bambini: nuovi giochi nell'area verde

Continua la stretta collaborazione tra Amministrazione comunale ed associazioni cittadine nell’ambito del progetto Futuro nel Verde, nato con l’obiettivo di contribuire a potenziare una cultura ambientale diffusa nella cittadinanza per la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi di Perugia. In questo contesto le associazioni Arci, Proloco e Velo Club di Pianello hanno comunicato all’Amministrazione di voler donare due giochi per bambini da posizionare nell’area verde

di Pianello, limitrofa alla palestra scolastica.

Lo ha annunciato in giunta il vice sindaco ed assessore all’ambiente Urbano Barelli, presentando la relativa delibera. La donazione dei due giochi, un’altalena doppia con due seggiolini ed un bilico a due posti, è quantificabile in una cifra di poco superiore ai 1500 euro. L’installazione dei giochi, che contribuiranno a riqualificare l’area verde di Pianello, avverrà a cura dell’Agenzia Forestale regionale nell’ambito della delega di funzioni e senza oneri per l’Amministrazione.