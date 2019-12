Furti in serie e cittadini spaventati a Pianello, lettera al prefetto e sindaco: 'Temiamo per la nostra incolumità'

Una piaga continua che fa paura, che crea sospetti e che limita persino la vita sociale - si esce di meno per proteggere la casa, la proprietà -. Stiamo parlando dei furti in abitazione che, stando alle denunce e ai comitati sulla sicurezza in Prefettura, sono triplicati negli ultimi anni. Il fenomeno non ha risparmiato nessun territorio della provincia di Perugia, ma i comuni più colpiti sono: Gualdo, Gubbio, Valfabbrica, l'area Nord di Perugia, parte di Assisi e Bastia, la prima periferia di Foligno, Torgiano.

Ci sono tentativi e furti quasi tutti i giorni e colpiscono non tanto un singolo obiettivo ricco - la classica rapina in villa modello commando - ma i predoni - bande vere e proprie - tentano di fare cassa svaligiando abitazioni in serie, in pochi minuti e cercando oggetti di valore e soldi. Un bottino che può essere monetizzato falcilmente, in poco tempo e senza piazzarlo nei centri della ricettazione internazionale. Una delle frazioni perugine più colpite è certamente Pianello, frazione divisa a metà tra Perugia e Assisi.

Una situazione talmente difficile ed esasperata che ha spinto cittadini e associazioni (di volontariato, sportive e ricreative) a scrivere due lettere di aiuto al sindaco Andrea Romizi e al Prefetto di Perugia Sgaraglia. Obiettivi: manifestare preoccupazione e chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, a seguito dei numerosi e ripetuti furti che, nelle ultime settimane, hanno colpito la frazione e il territorio seminando rabbia e paura tra i residenti.

“Mai come ora – hanno evidenziato nella lettera, firmata da Circolo Arci di Pianello, Proloco di Pianello, Polisportiva di Pianello, Velo Club Pianello, Pro.Te.So Pianello, Centro Socio Culturale di Pianello, A.S.D. Giovanile Arna – il nostro paese è stato oggetto di simili episodi di criminalità. I cittadini sono angosciati, temono per la propria incolumità e per i propri beni".

"I furti sono stati effettuati a danno di decine di abitazioni private, in alcuni casi letteralmente svaligiate di soldi e preziosi. Viviamo in una situazione assurda, che va monitorata e fermata subito. Chiediamo al sindaco Romizi e al prefetto Sgaraglia di farsi carico del problema, rafforzando le attività di controllo e vigilanza del territorio, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, per prevenire e contrastare in modo più attivo ed efficace un problema sempre più insistente e dannoso”.