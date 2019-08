I cittadini segnalano, i Carabinieri ritrovano la refurtiva a Pianello: auto rubate restituite

Grazie alle segnalazioni dei cittadini, preoccupati per strani giri nella frazione di Pianello, i carabinieri di Valfabbrica hanno potuto ritrovare alcune auto rubate che sono state prontamente restituite ai proprietari. I militari sono riusciti, con appostamenti e pedinamenti mirati, a reperire tutti gli elementi utili per identificare e denunciare un cittadino italiano per il reato di ricettazione di un’auto rubata in Bastia Umbra e di recuperare un altro veicolo, sempre di provenienza furtiva, fatta sparire durante la sagra di Sant’Egidio.