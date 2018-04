Perugia orgogliosamente anti-mafiosa: due rotonde in onore dei martiri della "Piovra"

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione ai Martiri di Via d’Amelio della rotatoria posta all’intersezione tra via del Tabacchificio e via G.Perari (zona di Pian di Massiano). L’intitolazione vuole ricordare, infatti, il sacrificio del giudice Borsellino e degli agenti della sua scorta -Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli- che furono trucidati dalla mafia il 19 luglio 1992. In questa stessa direzione va anche l’intitolazione a tutte le vittime della mafia della rotatoria di Elce (all’intersezione tra Via A. Vecchi e Viale O. Antinori), che si terrà sabato 21 aprile alle ore 10,00. La proposta di questa seconda intitolazione, presentata dall’Associazione Libera, è stata accolta con favore dalla commissione toponomastica.

Si è atteso la fine della campagna elettorale per svolgere la cerimonia, proprio al fine di poter dare a questo momento l’importanza che merita. Un ringraziamento particolare lo ha voluto tributare il Sindaco Romizi alle forze dell’ordine per il loro essere sempre in prima linea a garanzia della sicurezza dei cittadini con discrezione, sacrificio e impegno. Dello stesso avviso anche l’onorevole di Fratelli d'italia Emanuele Prisco, per il quale Perugia è sempre presente nella difesa della legalità, senza mai abbassare la guardia. E’ obiettivo dell’amministrazione, infatti, far si che a Perugia si affermi sempre di più la cultura della legalità, come ha tenuto a sottolineare anche l’assessore Wagué, attraverso l’azione continua nelle scuole, la fattiva collaborazione con le forze dell’ordine e, non per ultimi, gesti simbolici come questi che aiutano a non dimenticare il sacrificio di persone che hanno dato la vita per la giustizia.