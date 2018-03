Pian di Massiano, ruba in un'auto in pieno giorno: "incastrato" dai cittadini, arrestato

Sorpreso a rubare in un parcheggio in zona Stadio, a Pian di Massiano. Sono stati i cittadini a segnalare alle forze dell'ordine una presenza "sospetta" aggirarsi tra le auto parcheggiate, e infatti,un uomo, di origine marocchina del '79. già noto alla polizia, è stato arrestato dopo aver prelevato dal bagagliaio di uno dei veicoli in sosta, una borsa contenente alcuni effetti personali. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, domenica 25 marzo, intorno all'ora di pranzo.

Immediato l'allarme al 113; qui gli agenti della Volante della Questura di Perugia, lo hanno tratto in arresto per evasione e furto aggravato. L'uomo era infatti già ristretto ai domiciliari per altra causa. Processato con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia, il giudice nel convalidare l'arresto ha disposto per l'indagato la misura dei domiciliari in attesa della prosecuzione del processo. La borsa, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.