Perugia-Foggia, limitazioni stradali dalle 12 alle 17 da Centova alla Cortonese: ecco come cambia, gli orari

Cambia la circolazione cittadini in occasione dell'incontro di calcio di serie B Perugia-Foggia di sabato 10 marzo 2018: previste dal comando della Polizia Municipale di Perugia alcune limitazioni in via Centova, dalla rotonda Centova alla rotonda viale Conti - via Meazza e in via Cortonese dal distributore Esso all'intersezione via Firenze- via del Tempo Libero (altezza vivaio Brocani) dalle ore 12.30 alle ore 15. La medesima disciplina della circolazione verrà adottata alle ore 17 circa per consentire il regolare deflusso delle tifoserie.