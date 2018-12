Drammatico incidente, scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

Tragedia questa mattina lungo la variante della Pian d'Assino, a Gubbio. Drammatico il bilancio dell'incidente: una persona deceduta e un ferito le cui condizioni vengono al momento ritenute gravi. Da quanto si apprende le due auto coinvolte, una Fiat Punto e una Volkswagen Touareg si sarebbero scontrate frontalmente.

L'incidente è accaduto intorno alle 9 lungo la variante della Statale 219, tremendo l'impatto che non ha purtroppo lasciato scampo a un 59enne, mentre la persona che viaggiava sull'altro mezzo è stata trasportata all' ospedale di Branca in codice rosso.

oltre alle ambulanze e alle forze dell'ordine. Al momento la variante è chiusa in entrambe le direzioni.

La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Gubbio, in provincia di Perugia e il traffico è deviato provvisoriamente sulla viabilità locale agli svincoli di Padule, al km 14,350 e Gubbio Est, al km 17 della statale. Sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuto anche il personale Anas. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e ripristinare la viabilità appena possibile.

Seguono aggiornamenti