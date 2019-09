Lite furibonda tra vicini per un parcheggio, spunta un coltello: in due arrestati dalla polizia

Una lite degenerata per un parcheggio. Sono i contorni della vicenda accaduta ieri pomeriggio a Petrignano e per la quale è stato necessario l'intervento della polizia del Commissariato di Assisi. Secondo quanto riportato da La Nazione Umbria si tratta di due vicini di casa di 32 e 53 anni: al centro del dissidio, appunto, la sosta di auto tra condomini.

Il giorno precedente alla lite - che ha costretto il più giovane a ricorrere alle cure del pronto soccorso per una ferita alla mano - un altro intervento degli agenti per riportare la situazione alla calma a causa degli pneumatici dell'auto forati dal 30enne. Poi la vendetta da parte dell'altro, fino alla violenta lite dove è spuntato pure un coltello con cui il 50enne ha ferito il più giovane. Quest'ultimo, reagendo, lo ha mandato a terra per poi tentare di colpirlo con la stessa arma. Da quanto risulta, comunque, il coltello non è stato trovato dai poliziotti intervenuti sul posto.

E' stato un vicino di casa ad intervenire per primo impedendo il degenarsi della situazione fino all'intervento delle forze dell'ordine che hanno arrestato i due uomini. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani locali.