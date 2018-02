Colpo in villa nella notte: rubati gioielli e orologi, malviventi in fuga con il bottino

Mega furto in villa, quello avvenuto un paio di notti fa in zona Petrignano. Ad essere presa di mira è stata l'abitazione di un noto imprenditore: qui i ladri, una volta riusciti a penetrare all'interno, hanno portato via orologi e preziosi vari (tra cui alcuni gioielli di valore) ma il bottino asportato dai malviventi è ancora in fase di quantificazione. Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari al momento di compiere il furto, forzando una finestra e riuscendo così ad agire indisturbati. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Assisi, guidati dal Maggiore Vetrulli che sono al lavoro per cercare elementi utili all'identificazione dei responsabili.