Beccata a gironzolare per strada, ma era i domiciliari: 40enne spedita a Capanne

Era intenta a passeggiare e gironzolare per le vie del paese di Petrignano d’Assisi, incurante della prescrizione imposta dal giudice. Doveva infatti trovarsi agli arresti domiciliari, ma è stata invece sorpresa dai carabinieri della locale Caserma, tra l’altro inaugurata appena qualche giorno fa.

E proprio durante uno dei quotidiani controlli perlustrativi che i carabinieri si sono imbattuti nella donna, una 40enne conosciuta alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Per lei è scattato l’arresto per evasione e condotta nelle camere di sicurezza del Comando di Compagnia in attesa del rito direttissimo. Al termine del processo, la 40enne è stata portata in carcere a Capanne dove sconterà il resto della pena.