Studenti cinesi aggrediti in centro a Perugia, scatta la manifestazione contro la violenza

Mentre le indagini dei carabinieri di Perugia proseguono nel massimo riserbo per individuare il branco, l'evento gira già su Facebook, raccogliendo partecipanti. Una manifestazione nel cuore del centro storico di Perugia dopo il pestaggio razzista di due studenti cinesi, “per chiedere – scrivono gli organizzatori – una città sicura dove studiare”.



Questa la descrizione dell'evento Facebook che lancia la manifestazione di domani, martedì 27 marzo, in piazza IV Novembre: “La manifestazione riguarda quanto accaduto il 13 Marzo. Due studenti universitari sono stati prima insultati a parole poi aggrediti con violenza da un gruppetto di 7 giovani. L'aggressione è senza motivazione, forse solo perché erano due ragazzi cinesi.

Diciamo no alla violenza, no all’aggressione. Vogliamo un posto sicuro per vivere e studiare”.

E l'Udu, sempre con un post su Facebook, annuncia la sua partecipazione alla manifestazione: “Gli studenti insieme alla comunità cinese hanno organizzato un corteo che attraverserà il centro storico martedì 27 in risposta all'aggressione razzista nei confronti di due studenti cinesi. Insieme a Altrascuola Retedeglistudentimedi Perugia prenderemo parte alla manifestazione per dire basta al clima di violenza ed odio che sta attraversando Perugia recentemente”.