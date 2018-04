Pestaggio razzista in centro storico, individuato uno degli aggressori degli studenti cinesi

Individuato uno degli autori del pestaggio razzista ai danni di due studenti cinesi di 24 e 28 anni in via Ulisse Rocchi, nel cuore di Perugia, la notte del 13 marzo.

Secondo quanto riporta La Nazione uno dei due ragazzi cinesi, giorni dopo l'aggressione, avrebbe incrociato per strada uno dei componenti del branco. Si tratterebbe di un 38enne italiano. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, l'uomo, residente nella zona di Perugia, pochi giorni prima del pestaggio razzista sarebbe stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le indagini dei carabinieri di Perugia proseguono senza sosta.