Trovato morto in un cantiere edile: è giallo sulla morte di un 40enne perugino

E’ giallo sulla morte di un 40enne della provincia di Perugia, trovato senza vita all’interno di un cantiere edile a San Martino Buon Albergo, nel veronese. A fare la tragica scoperta, intorno alle 8 di questa mattina, sono stati gli operai di un cantiere in via Walter Bonatti. Secondo una prima ispezione cadaverica, sul corpo del 40enne non sarebbero stati ritrovati segni di violenza, ma sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per far luce sulla sua morte. Non è escluso che il 40enne – che non lavorava in quel cantiere – sia rimasto vittima di una caduta fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: inutili i tentativi di soccorso, non si è potuto far altro che constatare il decesso del 40enne. Nel cantiere sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Verona, arrivati sul posto con il personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo per effettuare gli accertamenti del caso.