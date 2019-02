Investito da un furgone mentre fa jogging, perugino in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un 42enne perugino investito da un furgone mentre faceva jogging tra via San Costanzo e via Bonfigli.



E' accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 18. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato urtato dal furgone ed è finito nella scarpata. Soccorso da 118 e vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della polizia municipale di Perugia.