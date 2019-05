Lite in centro storico a Perugia: gruppo di stranieri viene alle mani, intervengono i carabinieri

Se le dànno di santa ragione con spargimento di sangue. Un gruppo di stranieri vengono alle mani all’intersezione fra corso Vannucci e via dei Priori. Per ragioni finora sconosciute, quattro individui si scontrano e si picchiano di brutto. C’è chi bussa alla porta del Corpo di Guardia della Municipale per sollecitarne l’intervento. L’addetto di turno chiama la centrale e i carabinieri intervengono a strettissimo giro.

Nel frattempo, un gruppo consistente di curiosi si era radunato, più per curiosità, che per la reale intenzione di intervenire. D’altronde è noto che, in queste circostanze, ad andarci di mezzo e a rimediarci è proprio il volenteroso paciere. Delle persone coinvolte nella rissa, una era malconcia, a torso nudo, con la camicia a brandelli. Un secondo individuo aveva il viso ridotto a una maschera di sangue.

L’intervento delle forze dell’ordine ha ricondotto la situazione alla normalità. Tanto che, pochi minuti dopo, all’arrivo dell’Inviato Cittadino, i curiosi si erano dispersi e quanti avevano assistito al fatto cercavano di sfilarsi. Come si dice in perugino “Chi tel fa fa”.