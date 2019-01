Perugia, intervento "volante" dei vigili del fuoco per salvare un pappagallo

E' fuggito alla sua padrona ed è finito per rimanere impigliato con il collare a un alto albero. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco, saliti in cima alla pianta con l'autoscala. Un salvataggio "volante" quello operato dagli uomini del comando di Perugia nella zona di Pila nella prima serata di oggi, 29 gennaio, per soccorrere un bel pappagallo Ara, giallo e blu.

Una volta liberato, il volatile è stato restituito alla giovane padrona che lo ha potuto cosi riabbracciare, sano e salvo.

