L'INVIATO CITTADINO Transenne in via degli Olivi, i danni alla strada dopo il maltempo

Via degli Olivi, si apre una voragine, forse dovuta alle abbondanti piogge che hanno sferzato la Vetusta nel pomeriggio di domenica. Ce ne dà notizia una residente di prossimità che precisa: “La voragine si è aperta ieri nel primo pomeriggio. Sono intervenuti in tempi rapidi i vigili urbani che, vista la pericolosità della situazione, hanno provveduto a transennare”. Aggiunge: “Il fatto è avvenuto proprio in presenza di un manto stradale “rattoppato” malamente. Siamo in Via degli Olivi, di fronte al civico 2”. Osservazione doverosa: “Sarebbe opportuno che qualcuno andasse a fondo della questione, in quanto una vicina dice che è la seconda volta che un fatto del genere capita nel giro di pochi anni”.