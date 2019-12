Spacca i vetri di un'auto davanti a Palazzo Cesaroni e scappa

Ha spaccato il vetro del lato passeggero e parte del finestrino posteriore di un suv poi si è dato alla fuga. Forse per rubare. Ma dall'automobile, parcheggiata in piazza Italia, in prossimità dell'ingresso di Palazzo Cesaroni, non sarebbe stato portato via niente.

Un'azione compiuta in pieno giorno, davanti a diversi testimoni e sotto l'occhio delle telecamere che vigilano sul palazzo dell'Assemblea legislativa regionale. Gli agenti della squadra volante, allertati dai colleghi della Digos, impegnati in un sevizio proprio a palazzo Cesaroni, avrebbero in mano un identikit piuttosto circostanziato del presunto autore, che alcuni testimoni avrebbero anche cercato di inseguire. Potrebbe essere la stessa persona che, poco prima, era stato segnalato per atteggiamenti molesti compiuti in corso Vannucci.

Il proprietario dell'auto, il giornalista Marcello Migliosi, ha sporto denuncia in questura.